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Kayseri'de 302 sürücü cep telefonu kullanmak suçundan ceza yedi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç/sürücüye cep telefonu suçundan 5.000 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de 302 sürücü cep telefonu kullanmak suçundan ceza yedi

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift,  makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 28 Mayıs 2026 ile 03 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde:

14 araç/sürücüye modifiyeli araç nedeniyle 5.000 TL cezai işlem uygulanırken, araç uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi. 4 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak suçundan 16.000 TL cezai işlem uygulanırken, araç 30 gün trafikten men edildi. 132 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak suçundan 40.000 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü araç sürmekten men edildi.

67 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak suçundan 200.000 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü araç sürmekten men edildi. 203 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan 5000 TL cezai işlem uygulandı. 73 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan 25.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 6 ay geri alındı ve sürücü araç sürmekten men edildi.

7 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek suçundan 150.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 5 yıl geri alındı ve sürücü araç sürmekten men edildi.     25 araç/sürücüye ışık donanımı suçundan 1.246 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç/sürücüye drift yapmak suçundan 140.000 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgesi 60 gün geri alındı ve araç 60 gün trafikten men edildi.

148 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek suçundan 1.246 TL cezai işlem uygulandı. 302 araç/sürücüye cep telefonu suçundan 5.000 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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