Kayseri'de 306 bin öğrenci 13 bin derslikte ders başı yaptı

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle şehre kazandırılan Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu/Ortaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılarak resmi açılışı gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Yeni bir eğitim öğretim yılına daha umutla, heyecanla ve büyük hedeflerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının Kayseri'mize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu yıl sadece ders zilinin çaldığı bir gün değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun eğitimle buluştuğu çok kıymetli bir dönemin başlangıcıdır. Çünkü bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli daha çok sınıfımızda hayat bulacak ve öğrencilerimizle buluşacaktır. Yeni öğretim programlarımız bu yıl itibariyle ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1 ve 2. sınıflarda ortaokul 5 ve 6. sınıflarda orta öğretim hazırlık 9 ve 10. sınıflarımızda uygulanmaya başlayacaktır. Bu model yalnızca bir müfredat değişikliği değil, düşünmeyi, üretmeyi ve değerleriyle büyümeyi esas alan bir eğitim dönüşümüdür. İlimiz genelinde tüm okullarımıza 2 milyon 644 bin ders kitabı dağıtılmıştır. Bin 125 okulumuzda 23 bin 419 öğretmenimiz ve 306 bin öğrencimiz toplam 13 bin derslikte ders başı yapmıştır. 6 bin 422 iki taşımalı öğrencimizin eğitime erişimi için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. 14 yeni okul projemiz tamamlanarak teslim alınmış, 17 okulumuzun projesi ise devam etmektedir” diye konuştu.