Kayseri'de 312 bin kişi bekar

TÜİK'in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Kayseri'de hiç evlenmeyen 312 bin 508 kişi bulunurken bunların 178 bin 094'ünü erkekler, 134 bin 414'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Açıklanan verilere göre; Kayseri’de hiç evlenmeyen 312 bin 508 kişi bulunurken bunların 178 bin 094’ünü erkekler, 134 bin 414’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Evli olan vatandaş sayısı ise 723 bin 036 olarak açıklanırken, 2025 yılında toplam 55 bin 614 çift boşandı.

