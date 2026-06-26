Kayseri'de 322 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Karne töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri 5 tane üniversitesi 75 bin üniversite öğrencisi olan 325 bin lise ya da ortaöğretim öğrencisi olan dinamik bir şehir. İşte bu şehirdeki çocukların geleceği daha sağlıklı daha özgüven içerisinde kendilerini yetiştiren, ailelere, vatanına, milletine laik olma yönünde gayret gösteren bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyoruz” dedi.

Kayseri’de 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte bin 147 okulda eğitim gören 322 bin öğrenci karnesini alarak tatile girdi.

Kayseri’de Osman Ulubaş Anadolu Lisesi’nde karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karne dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tatile giren öğrencileri yazın farklı kurslarda zamanlarını değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Sevgili yavrularımızı biz tebrik ediyoruz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak adına Valiliğimiz, belediyemiz, milli eğitim camiamız olmak üzere Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST gençliği dediği geleceğe ve bilime dönük çalışmalarıyla gerçekten ses getirecek gençliği yetiştirme adına kurum ve kuruluşlarımızı geliştirmeye yönelik çalışmaları yapmak adına bu şekilde onların sevincini paylaşıyor, onlara destek olmaya, onları yüreklendirmeye gayret ediyoruz. Kayseri bilimin merkezlerinden biri, önemli bir Anadolu irfanının olduğu şehirlerden birisi. 5 tane üniversitesi 75 bin üniversite öğrencisi olan 325 bin lise ya da ortaöğretim öğrencisi olan dinamik bir şehir. İşte bu şehirdeki çocukların geleceği daha sağlıklı daha özgüven içerisinde kendilerini yetiştiren, ailelere, vatanına, milletine laik olma yönünde gayret gösteren bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini temenni ediyoruz. Önümüzdeki yıllardaki eğitim öğretim hayatlarında da başarılar diliyoruz. Yazın KAYMEK kurslarında ya da farklı kurumlardaki kurslarda hem eğlenin hem dinlenin hem de öğrenin diyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Türköz ise, “2025-2026 eğitim öğretim yılında ilimizde kazasız, belasız süreci tamamladık. Artık önümüzdeki 2-3 aylık bir dinlenme, tazelenme dönemi var. Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Gençlik Spor’un ve belediyemizin kursları hazır. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu kurslara katılarak kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Hem dinlenecekler hem de kendilerini geliştirecekler. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin yolları bahtları açık olsun. Anne babalara da buradan teşekkür ediyoruz. Çocuklarını bizlere emanet ettiler, öğretmenlerimizin rehberliğinde onları en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. İlimizde tüm kamu kurumlarımız ve hayırseverlerimiz okullarımızın yanındaydı. Ben herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından il protokolü öğrencilere karneleri verdiler.