Kayseri'de 33 Kadın Muhtara özel müzik ziyafeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 91. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kentin farklı mahallelerinde görev yapan 33 kadın muhtar, Mimar Sinan Parkı'ndaki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Etkinlikte kadın muhtarlar, halk ozanlarının sazlı sözlü müzik ziyafeti eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy, kadın muhtarların çalışmalarından gurur duyduklarını belirterek, “Sizler güne mahallenin problemleriyle başlıyorsunuz, ardından şükürle işinizi bitiriyorsunuz. İyi ki varsınız” dedi.

Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Asaf Yüksel ise Türk kadınının tarih boyunca önemli roller üstlendiğini hatırlatarak, “1934’te verilen seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bizim asenalarımız çok” ifadelerini kullandı.

Kadın muhtarlar, 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerini dile getirerek, Başkan Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

 

 

