Kayseri'de 330 bin öğrenci ilk ara tatile giriyor

Kayseri'de 330 bin öğrenci 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun ilk ara tatiline giriyor.

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  • 11.11.2022 11:57
  • Güncelleme: 11.11.2022 13:25
Kayseri'de 330 bin öğrenci ilk ara tatile giriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 330 bin öğrenci 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun ilk ara tatiline giriyor.

Kayseri’de öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun ilk yarısında yapılacak ara tatile giriyor. Kent genelinde bulunan bin 113 okulda eğitim gören 330 bin öğrenci tatil heyecanı yaşıyor. Ara tatile giren öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik; “İlimizde 22 bin öğretmeniz ve 330 bin öğrencimiz ara tatile girecekler. Biz öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimiz için ise bu bir dinlenme molası. Öğrencilerimiz tatilde bol bol kitap okusunlar ve eksiklerini tamamlasınlar. Bir hafta sonra onları yeniden misafir edeceğiz. Dediğim gibi öğretmenlerimizle çalışmalarımız devam edecek. Öğrenciler öncelikle dinlensinler. Aileleri ile vakit geçirsinler, sportif etkinliklere katılsınlar. Dersle ilgili eksikleri varsa onları bu ara tatilde tamamlasınlar. Bolca kitap okusunlar. Yani kendileri nasıl istiyorlarsa, kendilerini geliştirecek şekilde çalışmalarını yapsınlar. Bir hafta sonra yoğun bir ders programına girecekler, sınavları başlayacak. Biz tatilden sonra hazırlıklı gelsinler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teltik, tüm öğretmenlere ve öğrencilere iyi tatiller ve başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

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İHA

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