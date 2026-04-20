Kayseri'de, 333 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Nisan 2026- 19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplam 300 Yıl 5 Ay 5 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 333 şahıs yakalanırken, 51 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

8 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda ise; 3 kilo 184,46 gram narkotik madde, 123 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 17 operasyon kapsamında 28 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 3 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

4320 paket kaçak sigara ve muhtelif miktarlarda emtia ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Siber Suçlar ile ilgili 1 operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 83 hesapla ilgili çalışma yapılırken 33 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

1 kumar operasyonunda yakalanan 6 şahsa adli ve idari işlemler uygulandı.

16 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 15 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 3 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 900 bin TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirilip, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.