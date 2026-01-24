Kayseri'de 333 Kırsal Mahalle Yolu Açıldı: Kapalı Yol Kalmadı

Kayseri genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla tüm birimleriyle sahada yoğun bir çalışma yürüttü. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda teyakkuz halinde görev yapan ekipler, geceden sabaha kadar 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşanabilecek ulaşım aksaklıklarına anında müdahale eden ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen kapalı yol bırakmadı.

333 Kırsal Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen kış çalışmaları kapsamında 148 personel ve 85 araç görev aldı. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; Bünyan’da 28, Develi’de 16, Felahiye’de 8, Kocasinan’da 24, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 148, Sarıoğlan’da 13, Sarız’da 37, Talas’ta 7, Tomarza’da 22, Yahyalı’da 24 ve Yeşilhisar’da 3 olmak üzere toplam 12 ilçede 333 kırsal mahalle yolu, yaklaşık 2 bin 672 kilometrelik yol ağında yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgesel kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle yol durumlarının anlık olarak değişebildiğini belirtirken, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerin öncelikli olarak ele alındığını vurguladı.

Yahyalı’da Hayat Kurtaran Müdahale

Kırsal ekipler tarafından Yahyalı ilçesinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 1 ambulans ve 16 araç başarılı çalışmalar sonucu kurtarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, olası olumsuzlukların önüne geçti.

Kent Merkezinde Ana Arterler Açık Tutuldu

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araçla ana arterler, bulvarlar ve caddelerde kar küreme, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, gece boyunca sorumluluk alanlarındaki güzergâhlarda sabaha kadar çalışmalarına devam ederek ulaşımın aksamamasını sağladı.

Yaya Güvenliği Öncelikli

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları, kaldırımlar, üst geçitler, durak çevreleri ve kamusal alanlarda kar temizliği çalışmalarını titizlikle yürüttü. Özellikle buzlanma riski bulunan bölgelerde tuzlama çalışmaları yapılarak, vatandaşların günlük yaşamlarını güvenli şekilde sürdürebilmeleri hedeflendi.

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler olmak üzere toplam 421 personel ve 156 araç sahada görev yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde de vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla kış çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.