Kayseri'de 34 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 34 milyon 637 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çiğ Süt Desteği kapsamında 23 milyon 104 bin lira ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 11 milyon 533 bin lira olmak üzere toplam 34 milyon 637 bin liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Alın teriyle büyüyen üretimi destekliyor üreticilerimizin emeğine sahip çıkıyoruz. 34 milyon 637 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” açıklamalarında bulunuldu.

Haber Merkezi

