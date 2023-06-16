Kayseri'de 340 bin 251 öğrenci için tatil başladı

 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları bugün itibariyle 3 aylık yaz tatiline girdi.

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  • 16.06.2023 09:54
  • Güncelleme: 16.06.2023 09:54
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Kayseri'de 340 bin 251 öğrenci için tatil başladı

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları bugün itibariyle 3 aylık yaz tatiline girdi.
12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. Kayseri’de de 340 bin 251 öğrenci, 21 bin 897 öğretmen yaz tatiline girdi. Öğrenciler sabah saat 10:00 gibi 2 dönem boyu gösterdikleri başarının karnesini alarak 3 aylık yaz tatiline girecek.

1ha

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