Kayseri'de 340 bin öğrenci ders başı yapacak

11 Eylül'de açılacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kayseri'deki bin 153 okulda 340 bin 251 öğrenci ve 21 bin 970 öğretmen ders başı yapacak.

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  • 03.09.2023 10:37
  • Güncelleme: 03.09.2023 11:39
Kayseri'de 340 bin öğrenci ders başı yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

11 Eylül’de açılacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılında Kayseri’deki bin 153 okulda 340 bin 251 öğrenci ve 21 bin 970 öğretmen ders başı yapacak.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Karaköse; "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nı Allah’ın izniyle 11 Eylül tarihinde başlatacağız. 4 Eylül’de uyum sınıflarımız eğitim, öğretime başlayacak. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizde; 2023-2024 eğitim öğretim yılını 340 bin 251 öğrencimizle, 21 bin 970 öğretmenimizle ve bin 153 okulumuzla başlayacağız inşallah. Bu süreçte İl milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, okul müdürlüklerimiz kendi hazırlıklarının son aşamasında. İnşallah eğitim öğretime Kayseri olarak hazır gözüküyoruz. Eğitim, öğretim sürecinde alınması gereken önlemleri, okulların temizlikleri, bakım onarım ve hazırlıkları, öğrencilerimizin kitap dağıtımları gibi süreçler kendi mecrasında tamamlanmak üzere" dedi.

Kayseri’de öğretmen açığı yok

Bu yıl 292 öğretmenin Kayseri’ye atamasının yapıldığını kaydeden Karaköse; "Öğretmen açığımız yok. Sadece özel eğitim alanında ki ülke genelinde bu ihtiyaç söz konusu. Onu da ücretli öğretmenlerimizle tamamlıyoruz inşallah. Diğer branşlarda ilimizde öğretmen açığımız yok. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde ilimize 292 yeni öğretmen ataması yapıldı. Bunlarla ilgili de hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimiz daha Kayseri’ye gelmeden onlara bilgi paketi hazırladık ve kendi adreslerine gönderdik. Kayseri’ye hava yolu ile, karayoluyla, demir yolu ile nasıl ulaşabilirler, ulaştıklarında ihtiyaçlarını nasıl giderebilirler, öğretmenevi adresimiz neredir, görev yerine ait ilçelere nasıl ulaşabilirler. Tüm bunların dışında da sorunla karşılaşırlarsa yeterli sayıda arkadaşımızı görevlendirdik" ifadelerini kullandı.

Veli, öğretmen ve okul arasındaki iletişimin güçlü olduğu taktirde başarı geleceğinin de altını çizen Bahameddin Karaköse; "Takdir edersiniz ki bizler tüm hazırlıklar içerisinde öğretmenlerimizi de hazır hale getirmeliyiz. Çünkü; geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı öncelikle öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Onlar ne kadar huzurlu, mutlu ve rahatlarsa biz de başarıya adım adım ilerleyeceğiz inşallah. Tüm yöneticiler, öğretmenler, veliler, hepimizin ortak bir amacı var. Çocuklarımızı iyi yetiştirip onları hayata en donanımlı şekilde hazırlamak istiyoruz. Öncelikle onların iyi bir insan olmalarını istiyoruz. Daha sonra da onların ilgi ve yetenekleri istikametinde hayata hazırlanma sürecinde günün ihtiyaçlarının gerektirdiği donanıma sahip olmalarını istiyoruz. Ortak bir amaca sahibiz. Biz velilerimizle, öğretmenlerimizle, okul arasındaki iş birliği, iletişim ne kadar güçlü olursa bu hedefe ulaşma açısından da o kadar doğru yolda oluruz. Velilerimize şunu öneriyorum; kesinlikle okulla, yöneticilerle, öğretmenlerle işbirliği içerisinde olsunlar. Bu iletişimi ne kadar güçlü sağlarsak o derecede başarıya ulaşırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

İHA

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