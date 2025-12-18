Kayseri'de 35 Milyon TL'lik Yeşil Alan ve Spor Yatırımı

Proje Detayları

- Yeşil Alan: 36 bin metrekare

- Parke Yürüyüş Yolları: 20 bin metrekare

- Koşu Pistleri: 3 adet 400 metrelik akrilik kaplama

- Kamelyalar: 30 adet

- Açık Hava Basketbol Sahası: 1 adet

- Çocuk Oyun Alanları: 4 adet

- Açık Hava Aletli Spor Alanları: 4 adet

Bu projeler, hasta ve hasta yakınlarının konakladığı misafirhane çevresinde yer alıyor. Ekipler, her yaş grubunun faydalanabileceği donatılar düşünerek alan tasarımını gerçekleştirdi.

Peyzaj ve Altyapı Çalışmaları

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2025 yılı sonbahar peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında toprak alanlarda kazı, dolgu, peyzaj, ekim-dikim, bakım ve sulama sistemleri yapımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, yaklaşık 12 bin metreküp toprak dolgusu yapıldı ve toplam 1250 adet çeşitli ağaç ve bitki dikimi gerçekleştirildi.

Kent Donatıları

Yeni park alanlarında, 29 adet kamelya, 4 adet çocuk oyun alanı, spor-fitnes aletleri, basketbol ve mini futbol sahası ile 10 bin metrekare yürüyüş yolu yapıldı. Parklar, Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile İsmet Özkan Camisi çevresini yeşil bir kuşakla çevreliyor.

Yaşam Kalitesine Yatırım

Bu önemli yatırımla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yalnızca altyapıya değil, yaşam kalitesine, çevreye ve insana yatırım yapmayı sürdürüyor. Şehir Hastanesi çevresindeki yeni yaşam alanları, bölgedeki yoğunluğu dengeleyecek ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak nitelikte olacak. Parkların kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.