Kayseri'de 350 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Pazarören Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; D-300 karayolu üzerinde Z.D. isimli şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde 350 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.