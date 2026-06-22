Kayseri'de 366 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahsa yasal işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam 207 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 366 şahıs yakalanırken, 92 şahıs adli makamlarca tutuklandı.1 iş yerinde kumar oynanması için ve imkan sağlayan 1 şahsa adli, 4 şahsa idari işlem yapıldı. 3 fuhuş olayında 5 şahsa idari işlem yapıldı.

5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.

3 bin 68 paket kaçak sigara, 43 bin 600 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

15 kilo 686.73 gram narkotik madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 8618 adet sentetik ecza ele geçirildi. 70 operasyon kapsamında 289 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 50 şahsa Adli Kontrol tedbiri uygulandı ve 214 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürüttüğümüz sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 161 hesap ile ilgili çalışma yapılırken 50 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli İşlemler başlatıldı.

12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 1 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 382 bin TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.