Kayseri'de 38 bin fidan daha toprakla buluşuyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, şehircilik ve çevre politikalarında “yeşil kent” ve “çevreci yaklaşım” anlayışı çerçevesinde 2019 yılından bu yana 750 bin fidanı toprakla buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil dönüşümde hız kesmiyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 Kasım 2019'da yayımlanan kararname ile 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesinin ardından kenti yeşillendirme çalışmaları düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da daha yeşil bir Kayseri için çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, yaz mevsiminde yaşanan orman yangınlarının üzüntüsünü derin bir şekilde yaşadıklarını ve cennet vatanın yaralarını sarmak üzere kolları sıvadıklarını belirterek, her yıl olduğu gibi 2025 sonbahar ağaç dikim programlarının da devam edeceğini kaydetti.

12 Bölgede 38 Bin Fidan Toprakla Kucaklaşacak

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dikimi planlanan kentin muhtelif yerlerindeki 12 ağaçlandırma bölgesinde 38 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Büyükkılıç, kentte 12 ağaçlandırma bölgesinde fidan dikimi gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Sarımsaklı ağaçlandırma bölgesinde 1500 fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma planımız çerçevesinde Oymaağaç ağaçlandırma bölgesinde 3000, Nuh Naci Yazgan ağaçlandırma bölgesinde 3000, Bünyan ağaçlandırma bölgesinde 3500 ve Felahiye ağaçlandırma bölgesinde 3000 fidan dikeceğiz. Yine etkinlik kapsamında Özvatan ağaçlandırma bölgesinde 3000, Akkışla ağaçlandırma bölgesinde 3000, Tomarza ağaçlandırma bölgesinde 4000, Yahyalı ağaçlandırma bölgesinde 3500, Yeşilhisar ağaçlandırma bölgesinde 3500, Hacılar ağaçlandırma bölgesinde 4000 ve Pınarbaşı ağaçlandırma bölgesinde ise 3000 fidanı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

Bu kapsamda 21 Ekim Salı günü Oymaağaç Mahallesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği karşısı ağaçlandırma sahasında öğrencilerin katılımlarıyla 3 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir ile Hedef Daha Yeşil Bir Kayseri

Kayseri’nin yeşil alan miktarını arttırma noktasında emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana 750 bin fidan toprakla buluştururken şehir genelinde yeşil alan miktarını ise 11 milyon metrekarenin üzerine çıkardık. 2019’da kişi başına 16,59 metrekare olan yeşil alan oranını ise 2025 itibarıyla 18 metrekareye yükselttik. Hedefimiz bu rakamı kısa sürede 20 metrekarenin üzerine taşımak. İl genelindeki ağaçlandırma alanı ise 2019’da 3,8 milyon metrekare iken, bugün 4,2 milyon metrekareye ulaştı. Ayrıca, yıllık 100 bin fidan dikim hedefi belirledik” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın 2025 sonbahar ağaç dikim programları çerçevesinde dikilecek fidanlar doğaya can, geleceğe nefes olacak.

Öte yandan Büyükşehir tarafından 2019 yılından günümüze Erciyes Dağı Tekir Yaylası bölgesinde oluşturulan Karbon Yutak Alanı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Erciyes’in eteklerinde iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak 140 hektar alanda 180 bin fidan dikilerek karbon yutak alanı oluşturuldu. Ayrıca bulvar ve cadde düzenlemeleri kapsamında 15 Temmuz Bulvarı, Danişmentgazi Bağlantı Yolu ve Necmettin Erbakan Bulvarı’nda altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından peyzaj ve ağaçlandırma yapıldı. Kayseri’ye nefes olacak yeşil alan sayısını arttırmada kararlı olan Büyükşehir, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni de hizmete açarak, bölgeyi kentin en büyük nefes alanlarından biri haline getirdi.