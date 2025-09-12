Kayseri'de 38 sosyal medya URL'sine erişim engeli getirildi

  • Haberler
Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında internet ortamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sırasında bazı sosyal medya hesaplarında genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını zedeleyen, çocukların erişimine açık cinsel içerikli ve pornografik paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve İnternet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla 38 adet URL adresi hakkında 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince erişim engeli getirildi.

Ayrıca 2025 yılında 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince toplamda 108 sosyal medya hesabı ve URL adresi hakkında erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi

