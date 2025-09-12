Kayseri'de 38 sosyal medya URL'sine erişim engeli getirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri esnasında sosyal medya platformlarında bazı hesaplar tarafından genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve pornografik görüntüler ile toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edilmesi üzerine; Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve İnternet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla 38 adet URL adresi hakkında 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince erişim engeli getirildi.

Ayrıca 2025 yılında 5651 sayılı kanunun 8/1a-5 maddesi gereğince toplamda 108 sosyal medya hesabı ve URL adresi hakkında erişim engeli getirildi.