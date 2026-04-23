Kayseri'de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Uzman Dr. Mehtap Şahin (38), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin, Yahyalı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Dr. Mehtap Şahin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir görev yaptığı hastanede tedavi altındaydı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç yaşta gelen acı haber, özellikle aynı hastanede birlikte görev yaptığı sağlık çalışanları arasında üzüntü oluşturdu. Uzman Dr. Mehtap Şahin’in cenazesi Yahyalı ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şahin, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

Haber Merkezi

Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi'nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı
Kayseri Jeotermal Sera OTB Projesi’nde 8. kuyuda sıcak suya ulaşıldı: 2 Kuyu kaldı
Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, 'Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek'
Masa Tenisi Sporcusu Kashoush, “Masa tenisinde şans diye bir şey yoktur, çok çalışmamız gerek”
Başkan Büyükkılıç'tan müjdeli haber: 'Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı'
Başkan Büyükkılıç’tan müjdeli haber: “Kumsmall, Erkilet ve Millet Bahçesi tramvay hattı için çalışmalar başladı”
Kayseri'de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Kayseri’de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi
Başkan Büyükkılıç: 'Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor'
Başkan Büyükkılıç: ‘Spor ve Kültür başkenti Kayseri bunu hak ediyor’
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
Başkansız kalan CHP teşkilatından Çocuksuz 23 Nisan Yürüyüşü
