Kayseri’de 38 yaşındaki doktor yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Dr. Mehtap Şahin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir görev yaptığı hastanede tedavi altındaydı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç yaşta gelen acı haber, özellikle aynı hastanede birlikte görev yaptığı sağlık çalışanları arasında üzüntü oluşturdu. Uzman Dr. Mehtap Şahin’in cenazesi Yahyalı ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şahin, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.