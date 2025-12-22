Kayseri'de 382 aranan şahıs yakalandı, 88 şahıs tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 239 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 382 şahıs yakalandı, 88 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaların raporunu paylaştı. Bu kapsamda toplam 239 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 382 şahıs yakalandı, 88 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 11 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince yapılan uygulamalarda ise 6 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.
Öte yandan 2 fuhuş olayında 6 şahıs hakkında gerekli adli/idari işlemler yapıldı. 10 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca ve 161 adet fişek ele geçirildi.
Yapılan aramalarda 423,08 gram narkotik madde, 262 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 25 operasyon kapsamında 40 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 10 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
820 bin adet makaron ele geçirildi, ele geçirilen suç unsurları ve 1 olay kapsamında 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 4 adet çalıntı oto ve hırsızlık malı olan malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.