Kayseri’de 386 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahsa yasal işlem yapılırken, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplam 332 yıl 1 Ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 386 şahıs yakalanırken, 101 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 182 adet fişek ele geçirildi.

115,46 gram narkotik madde ve 4 bin 458 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap (Sentetik Ecza) ele geçirildi. 31 operasyon kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1 milyon 50 bin adet makaron, 409 adet elektronik sigara, 2 adet sigara yapımında kullanılan makine ve çeşitli emtia malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

2 fuhuş olayında 4 şahsa idari işlem, 2 şahsa adli işlem yapıldı.

Bilişim Suçları, yasadışı bahis ve kumar konuları ile ilgili düzenlenen 2 operasyon kapsamında 12 şüpheli şahıs yakalanırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği de dahil internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 207 hesap ile ilgili çalışma yapılırken, 43 hesap kullanıcısı hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

24 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 30 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 1 adet oto, 1 adet motosiklet, 1 adet scooter ile birlikte, Hırsızlık malı olan 500 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilip, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.