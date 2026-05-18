Kayseri'de 399 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı. Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahsa yasal işlem yapılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplam 372 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 399 şahıs yakalanırken, 87 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 10 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca ve muhtelif miktarda fişek ele geçirildi. Uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda ise; 210,57 gram narkotik madde, 44 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 25 operasyon kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 11 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 700 paket kaçak sigara, 20 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Siber Suçlar ile ilgili 2 operasyonda 130 şüpheli şahıs yakalandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 59 hesapla ilgili çalışma yapılırken 40 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 600 bin TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirilip, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.