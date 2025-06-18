Kayseri'de 4-6 Yaş Okuma Salonları İçin İş Birliği Protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve hayırsever Saffet Arslan da katıldı. Projenin önemine vurgu yapılan törende, eğitim merkezlerinin mahallelerde değerler eğitimi vermek amacıyla kurulacağı belirtildi.

Eğitimde Erken Yaşın Önemi

Başkan Büyükkılıç, bu projeyle birlikte 4-6 yaş grubundaki çocukların eğitimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Eğitimin bu yaş grubunda büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, hayırsever desteğinin projeye olan motivasyonu artırdığını söyledi.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da, milli ve manevi değerleri benimseyecek gençlerin yetiştirilmesi için bu projenin temel oluşturduğunu belirtti. Hayırsever Saffet Arslan ise, özellikle küçük yaşlardaki çocukların kişilik gelişiminde milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Uygulama Alanları

İş birliği protokolü kapsamında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Oto Sanatkârlar Camii ve İsmet Özkan Camii, Oruçreis Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası Camii, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Camii, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Gaziler Camii ve Gültepe Mahallesi'ndeki Ali Osman Özakkaş Camii'nde okuma salonları yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu okuma salonlarının çevre düzenlemesi, kanalizasyon ve temiz su bağlantıları ile temel tesviyesi işlerini üstlenecek. Projenin, çocukların eğitimine katkı sağlayarak Kayseri'de önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.