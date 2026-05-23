Kayseri'de 4 ayda kurulan her 6 şirketten 1'i kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından kurulan ve kapan şirketlere ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre 2026 yılı ilk 4 ayı kapsayan veriler incelendiğinde 634 şirket kurulurken 103 şirket ise kapandı. Buna göre Kayseri'de 2026 yılında kurulan her 6 şirketten 1'i kapandı.

Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayları verileri incelendiğinde Kayseri’de 2026 yılında 10 kooperatif ve 89 gerçek kişi ticari işletme kurulurken 93 şirket ve 4 kooperatif tasfiye edildi. Yine 2026 yılı içerisinde 9 kooperatif ve 48 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

NİSAN AYINDA 177 ŞİRKET KURULDU

Nisan ayı verilerine bakıldığında ise 177 şirket, 3 kooperatif ve 27 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. 23 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edildi. 44 şirket, 2 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.