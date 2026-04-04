Kayseri'de 4 çocuk babası, 74 yıldır çaycılık yapıyor

Kayseri’de faytonculuk yaparak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışan babasına destek olmak için henüz çocuk yaşta çalışma hayatına atılan Mustafa Atlı, çay ocağında temizlik yapıp bardak yıkayarak mesleğe ilk adımını attı. Yıllar içerisinde işi öğrenen Atlı, askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi iş yerini açarak çaycılığı sürdürmeye başladı. Yaklaşık 8 asırlık Kapalı Çarşı’da hizmet veren Atlı, her sabah dükkanını erkenden açarak günlük temizliğini yanında çalışan personelle birlikte yapıyor. Ardından ustasından öğrendiği yöntemle çayını demliyor. Gün boyu tarihi çarşının sokaklarında esnafa çay servisi yapan Atlı, titizlikle hazırladığı çayı müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Çaycılığın dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını belirten Atlı, mesleğe 1952 yılında sobacı esnafının yanında başladığını söyledi. O yıllarda esnafla iletişimin daha zor olduğunu dile getiren Atlı, “Evinde hanımına söz söylemeyen insan, sana rahatça söyler. Evde yarım saatte gelen çaya ses çıkarmaz ama bizden dakikasında isterler. Çaycılık sabır işidir. Eskiden cahillik vardı, esnafa laf anlatmak zordu. Özellikle eski sobacılara derdini anlatamazdın. Şimdi esnaf daha oturaklı. Allah’a şükür bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

Çırak bulmanın günümüzde en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Atlı, geçmişte okulu bitiren çocukların aileleri tarafından meslek öğrenmeleri için çay ocağına getirildiğini hatırlattı. Atlı, “Eskiden okulu bitiren çocuk boşta kalınca babası getirip ‘eti senin kemiği benim’ derdi. Şimdi çırak bulmak mümkün değil. Liseyi bitiren genç zaten yanına gelmez. Kahvehanede çalışmak istemiyor” dedi.

Çay fiyatlarının yıllar içerisindeki değişimine de değinen Atlı, mesleğe başladığında bir bardak çayın 5 kuruş olduğunu söyledi. Günümüzde çayın 12,5 TL’ye satıldığını belirten Atlı, “Eğer paradan 6 sıfır atılmasaydı bugün bir bardak çay 12 milyon 500 bin liraya içilecekti. O zamanlar çay 5 liraydı, 50 kuruşa düştü. Devir değişti, fiyatlar değişti” diye konuştu.

Günde ortalama 40-50 esnafa çay servisi yaptıklarını aktaran Atlı, müşteri sayısının gününe göre değiştiğini ifade etti. Atlı, “9 masayla hizmet veriyoruz. Bazen 50 çay gider, bazen 10 çay. Buraya genelde yaşlılar gelir, genç pek gelmez. Adamın cebinde para olur ya da olmaz, ama herkesi idare etmek lazım. Bizim esnafa kötülüğümüz olmaz, onların da bize olmaz. Herkes sever. Yaşımızdan dolayı hürmet ederler. ‘Dede’ derler, elimi öper giderler” şeklinde konuştu.

Mustafa Atlı, 74 yıldır aynı heyecanla demlediği çayla hem geçimini sağlıyor hem de Kayseri’nin tarihi çarşı kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

