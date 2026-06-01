  • Kayseri'de 4 Günlük Bayramda 222 Kişi Trafik Kazalarında Yaralandı

Kayseri'de Kurban Bayramı boyunca meydana gelen trafik kazalarında toplam 222 kişi yaralandı.

Kent genelinde 4 günlük bayram tatili süresince çeşitli noktalarda çok sayıda trafik kazası yaşandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, bayramın birinci gününde 44, ikinci gününde 28, üçüncü gününde 44 ve dördüncü gününde 106 kişi olmak üzere toplam 222 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerlerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların büyük bölümünün sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi

