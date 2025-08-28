Kayseri'de 4 Milyar TL'lik Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, toplamda 13 blokta 830 bağımsız bölüm ve yaklaşık 135 bin metrekare inşaat alanını kapsıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İmar A.Ş. ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülen projede, teknik ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Projenin inşaat alanında yapılan incelemelerde, zemin güvenliğini artırmak amacıyla 10 bin 360 adet donatısız kazık uygulanıyor. Her biri 25 metre uzunluğunda ve 1 metre çapındaki bu kazıklar, bölgenin zemin taşıma kapasitesini artırarak maksimum güvenliği sağlıyor. Ayrıca, çevredeki yapıların korunması için 1.280 adet İKSA kazığı inşa ediliyor. Bu kazıklar, 13,5 metre uzunluğunda ve 80 santimetre çapında olup, zemin stabilitesini sağlamak için kritik bir rol oynuyor.

Gelecek Vizyonu

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri'nin nitelikli şehirleşme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Proje tamamlandığında, Kayseri'de modern, güvenli ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş yeni yaşam alanları oluşturulmuş olacak.

Bu projeyle birlikte, Kayseri'nin şehirleşme sürecine yeni bir soluk getirilmesi ve hak sahiplerine modern yaşam alanları sunulması hedefleniyor. Şehrin geleceği için önemli bir adım olan bu proje, aynı zamanda bölgedeki deprem riskini de göz önünde bulundurarak en ileri mühendislik teknikleriyle yürütülüyor.