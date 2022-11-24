Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi

Kayseri Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir; 25 Kasın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada; kentte 2022 yılında KADES uygulamasını 14 bin 496 kişi tarafından indirildiğini, 2018’den bu yana toplam 40 bin 858 kişinin bu uygulamayı indirdiğini söyledi.

25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapan İl Müdürü Özdemir; "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için ;Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda 75 maddeden oluşan ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol’ imzalanarak ciddi bir seferberlik başlatılmıştır. Yine bu minvalde kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ulusal eylem planları hayata geçirildi. Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı faaliyete geçti. Eylem planının hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla hazırlandı. Yine İl Eylem Planı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve tarafların katılımıyla hazırlanarak faaliyete geçti. ’Şiddete sıfır tolerans’ ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ sloganıyla bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilmesi çerçevesinde 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkezinde ve tüm ilçelerimizde 21 bin 531 vatandaşa seminer gerçekleştirilmiştir. İl müdürlüğümüz tarafından Kadına El Kal-Ka-Maz mottosu çerçevesinde basılan 5 bin broşür vatandaşa dağıtılmış, bin 455 afiş kamu kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine, kafelere, otobüs duraklarına asılmıştır. İlimizde 2022 yılında KADES uygulaması 14 bin 496 kişi tarafından indirilmiş olup, 2018’den bu yana toplam 40 bin 858 kişi uygulamayı yüklemiştir. Bu vesileyle sloganımız ’Kadına Karşı Şiddete Hep Birlikte Sıfır Toleransla Dur Diyelim’" ifadelerini kullandı.