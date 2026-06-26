Kayseri’de 40 Bin Kişilik Aşure İkramı

442 yıllık tarihiyle vakıf geleneğini yaşatan kurum, duaların ardından aşure kazanlarını halka açtı. Vakıf çalışanı Mehmet Soyaslan, “584 yılında kurulan vakfımız, her yıl bu geleneği sürdürerek vatandaşlara aşure ikram ediyor. Bu yıl da 40 bine yakın aşure hazırlandı. Yarın Hunat, Cami Kebir ve Bürüngüz Camilerinde Cuma namazı çıkışında dağıtımlarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramı, hem birlik ve beraberlik mesajı verdi hem de asırlardır süregelen vakıf geleneğinin canlı bir örneği oldu.

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