Kayseri'de 40 Bin Kişilik Aşure İkramı
Kayseri'de aşure günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, köklü geçmişiyle dikkat çeken Nasrullahzade Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Bürüngüz Camii önünde vatandaşlara 40 bin kişilik aşure dağıtıldı.
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Kayseri’de 40 Bin Kişilik Aşure İkramı
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