Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada kimlik sorgusu için durdurulan M.A. isimli şahsın muavinliğini yaptığı otobüste   400 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!