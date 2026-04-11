Kayseri'de 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada kimlik sorgusu için durdurulan M.A. isimli şahsın muavinliğini yaptığı otobüste 400 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.