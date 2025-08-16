Kayseri'de 4000 yıllık ticaretin kökleri buradan neşet ediyor

Kayseri'nin kuzeydoğusunda, Kayseri-Sivas karayolunun 20. kilometresinde yer alan Kültepe Höyüğü, hem yerli halkın hem de Asurlu tüccarların tarihi izlerini günümüze taşıyor. Karahüyük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bu antik kent, Anadolu'nun en eski ve en önemli yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kültepe, iki ana alanı içeriyor: biri Anadolu'nun yerli halklarının yaşadığı höyük, diğeri ise Asurlu tüccarların ticaret yaptığı Karum bölgesi. Höyük, 500 metre çapında olup, ova seviyesinden 20 metre yüksekliktedir. Bu bölge, tarihi boyunca büyük bir ticaret merkezi olmuş ve Asurlu tüccarların yazılı vesikalarına da ev sahipliği yapmıştır. Kültepe'de bulunan çivi yazılı tabletler, Eski Asur lehçesiyle yazılmış olup, bölgenin Asurlu tüccarların yoğun olarak bulunduğu bir merkez olduğunu kanıtlamaktadır.

Kazılar sonucunda elde edilen bol miktarda çivi yazılı tablet, seramikler, mimari kalıntılar ve heykel buluntuları, Kültepe'nin Anadolu'nun Eski Bronz Çağındaki önemli şehirlerden biri olduğunu gösteriyor. Özellikle büyük binalar, çok başlı idoller ve boyalı seramikler, bu antik yerleşimin zengin kültürel mirasını ortaya koymaktadır. Ayrıca yapılan yüzey araştırmaları, bölgenin Kalkolitik ve Neolitik dönemlere kadar uzanan geçmişe sahip olabileceği ipuçlarını sunmaktadır.Kültepe'nin ticaretle özdeşleşmiş tarihi, Kayseri'nin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de devam etmiştir. İpek Yolu'nun önemli bir parçası olan Kayseri, günümüzde de Türkiye'nin en aktif ticaret şehirlerinden biri olarak Kültepe'nin mirasını yaşatmaktadır.

Kültepe, 1881'de dikkat çekmeye başlamış ve 1925'te Karum alanı keşfedilmiştir. 1948 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılar sayesinde, Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait pek çok eser gün yüzüne çıkmıştır. Bu tarihi zenginlikler, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Kültepe, bugün sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleriyle bir açık hava müzesi olarak dünya çapında tanınan bir miras haline gelmiştir. Bu eşsiz yerleşim, ziyaretçilerine geçmişin derinliklerine yapılan bir yolculuk sunuyor.