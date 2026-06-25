Kayseri'de 411 Polis Adayı Mezuniyet Sevinci Yaşadı
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. Dönem Mezuniyet Töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı.
Kayseri POMEM yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu ile il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende, eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 411 polis adayı diplomalarını alarak mezun oldu. Mezuniyet coşkusunun yaşandığı programda öğrenciler, aileleri ve protokol üyeleri gurur dolu anlar yaşadı.
Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, mezuniyet belgelerinin takdimi ve geleneksel kep atma töreniyle sona erdi.
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 32. dönem mezunu olan 411 polis adayını tebrik ederek, yeni görev yerlerinde başarılar temennisinde bulundu.