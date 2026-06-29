Kayseri'de 412 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam 343 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 412 şahıs yakalanırken, 113 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

8 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 23 şüpheli şahıs yakalandı, 4 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte değeri yaklaşık 852 bin TL olan malzemeler ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.

276,85 gram narkotik madde, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 21 operasyon kapsamında 31 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

61 bin adet makaron, 2 bin 134 paket kaçak sigara, 61 adet elektronik sigara ve çeşitli miktarlarda emtialar ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

7 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi.

Siber Suçlar ile ilgili 1 operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçları Kapsamında 36 şahıs tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 83 hesap ile ilgili çalışma yapılırken, 50 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. "Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı" konuları ile ilgili olarak 3 faaliyet düzenlenmiş olup, toplamda 695 kişiye ulaşıldı.

1 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem, 4 şahsa idari işlemler uygulandı. 1 fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şahsa adli/idari işlemler uygulandı.