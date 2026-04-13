Kayseri'de, 426 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 06 Nisan 2026 - 12 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 270 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 426 şahıs yakalanırken, 88 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

11 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 338 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda ise, 332, 37 gram narkotik madde, 5 adet hassas terazi, 31 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 12 operasyon kapsamında 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 1 şahsa Adli Kontrol tedbiri uygulanırken ve 5 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

91.000 adet makaron, 61.600 adet doldurulmuş makaron,2.597 paket kaçak sigara,4.580 adet sigara yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet sigara yapımında kullanılan makine, 7,20 kg nargile tütünü, 15 şişe kaçak alkol ve 31 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Siber Suçlar ile ilgili 2 operasyon kapsamında 9 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürüttüğümüz sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 555 hesap ile ilgili çalışma yapılırken, 85 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmış 34 hesaba erişim engeli getirildi.

25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 27 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 1 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, Hırsızlık malı olan 500.000 TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirilip, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

3 fuhuş olayında, 6 şahsa idari işlem yapıldı.