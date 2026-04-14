Kayseri'de 43 yıl hapisle aranan hükümlü kadın yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan Y.K. (30), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası bulunan Y.K.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.