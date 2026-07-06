Kayseri'de 443 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı.

Buna göre; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahsa yasal işlem yapılırken, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam 352 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 443 şahıs yakalanırken, 127 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

33 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 30 hırsızlık şüphelisi yakalandı, 2 şahıs tutuklandı. 1adet çalıntı cep telefonu ile birlikte, Hırsızlık malı olan 60.000 TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

49,97 gram narkotik madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 824 adet sentetik ecza ve 36 kök hint keneviri ele geçirildi. 10 operasyon kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 3 şahıs Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

123 paket kaçak sigara, 43 adet sikke, 7 adet kaçak cep telefonu parçası, 3 adet tarihi eser kitap parçası ve 1 adet metal obje ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

3 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

Siber Suçlar ile ilgili 1 operasyon kapsamında 53 şüpheli şahıs yakalanırken, 32 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 89 hesap ile ilgili çalışma yapılırken 27 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

3 fuhuş olayında 6 şahsa idari işlem yapıldı.