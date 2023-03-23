Kayseri'de 45.202 Depremzede Ağırlanıyor

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre;

Deprem bölgesinden ilimize, toplam 45.202 depremzede vatandaşımız 22.03.2023 tarihi itibariyle gelmiştir. Bu kişilerden 6.878 kişi KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınmaktadır. 38.324 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet etmektedir.



Gerek KYK yurtlarında gerekse kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda depremzede vatandaşlarımızın ayni yardım talepleri, valiliğimiz ve kaymakamlıklarımıza bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, yerel yönetimler, STK’lar ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 34 bin 930 depremzede vatandaşımızın ayni yardım talepleri karşılanmış ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 8 bin 469 ailenin başvuruları değerlendirilerek 9 milyon 29 bin 982 lira nakdi yardım yapıldı.



İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca depremzede vatandaşların ayni ve nakdi yardım talepleri alınarak taleplerin karşılanmasına paydaş kurum ve kuruluşların desteği ile birlikte karşılanmaya çalışılmaktadır.