Kayseri’de 46 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
(RHA)- Kayseri’de, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan F.Ç. (41) polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan F.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.