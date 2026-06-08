Kayseri’de 460 aranan şahıs yakalandı, 179 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftalık çalışmalara ilişkin rapor yayımlandı. Yapılan operasyonlar neticesinde; toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken, 179’u adli makamlarca tutuklandı.

Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahsa yasal işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise; 7 kilo 792.14 gram narkotik madde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. 15 operasyon kapsamında 21 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 1 şahsa Adli Kontrol tedbiri uygulandı ve 4 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

518 paket kaçak sigara, 121 bin 960 adet makaron, 765 adet tütün mamülü makaron bandrolü, 270 adet elektronik sigara, 1 adet sigara yapımında kullanılan makine ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam 386 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 460 şahıs yakalanırken, 179 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

1 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli, 4 şahsa idari işlem yapıldı.

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasadışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 169 hesap ile ilgili çalışma yapılırken, 50 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

16 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 20 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 450 bin TL değerindeki hırsızlık malzemeleri ele geçirilerek, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.