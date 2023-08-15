Kayseri'de 479 polis ile asayiş ve trafik uygulaması

Kayseri'de 479 polis ile kentte asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

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  • 15.08.2023 18:34
  • Güncelleme: 16.08.2023 08:09
Kayseri'de 479 polis ile asayiş ve trafik uygulaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 479 polis ile kentte asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suça ve suçluya geçit vermemek için uygulamalarını sürdürüyor. 2 gün içerisinde kentte 55 nokta ve bölgede 479 personelin katılımı ile uygulama yapıldı. Araç ve şahıslar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara da işlem yapıldı. Vatandaşların huzuru için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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İHA

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