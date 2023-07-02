Kayseri'de 480 acemi kasap hastaneye başvurdu
Kayseri'de Kurban Bayramı süresince kendisini yaralayan 480 acemi kasap hastaneye başvurdu.
- 02.07.2023 09:36
- Güncelleme: 02.07.2023 12:33
- 56
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de Kurban Bayramı süresince kendisini yaralayan 480 acemi kasap hastaneye başvurdu.
Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte Kayseri’de veriler ortaya çıkmaya başladı. Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başlarken, kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi edildi.
Kayseri’de bayram boyunca il genelinde 480 acemi kasap hastaneye başvururken, tedavisi tamamlanan yaralı kasaplar taburcu edildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN