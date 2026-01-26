Kayseri'de 492 eleman alımı için toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek
Yapılan açıklamada, “29 Ocak 2026 Perşembe Saat 13:30 ‘da Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğü 2026 yılının ilk toplu iş görüşmesinde, 24 firma toplam 492 kişilik eleman alımı için Kurumumuzda olacak. İş arayan tüm vatandaşlarımızı bu büyük fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” denildi.