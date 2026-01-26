Kayseri'de 492 eleman alımı için toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek

  • Haberler
İŞKUR Kayseri tarafından 24 firma katılımıyla toplam 492 kişilik eleman alımı toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceği duyuruldu.

İŞKUR Kayseri 29 Ocak Perşembe günü saat 13:30’da İŞKUR il binasında 24 firmanın katılımıyla toplam 492 kişilik eleman alımı için toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “29 Ocak 2026 Perşembe Saat 13:30 ‘da Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğü 2026 yılının ilk toplu iş görüşmesinde,  24 firma toplam 492 kişilik eleman alımı için Kurumumuzda olacak. İş arayan tüm vatandaşlarımızı bu büyük fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

