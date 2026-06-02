Kayseri'de 5 Mahallede Ara Seçim Heyecanı
Kayseri'de, vefat, istifa veya çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.
Yerel yönetimlerde boşalan muhtarlıkların doldurulması amacıyla her yıl ülke genelinde gerçekleştirilen ara seçimler kapsamında Kayseri'de de 5 mahallede sandık kurulacak. Vatandaşlar, mahallelerini yönetecek yeni muhtarları belirlemek için oy kullanacak. Seçimler; Bünyan ilçesi Dervişağa Mahallesi, Yahyalı ilçesi Çubukharmanı ve Kirazlı mahalleleri, Tomarza ilçesi Büyükcanlı Mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Seçimlerin ardından sandıklardan çıkacak sonuçlarla birlikte söz konusu mahallelerde yeni muhtarlar göreve başlayacak.