Kayseri'de 5 Mahallede Ara Seçim Heyecanı

Kayseri'de, vefat, istifa veya çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak.

Kayseri'de 5 Mahallede Ara Seçim Heyecanı

Yerel yönetimlerde boşalan muhtarlıkların doldurulması amacıyla her yıl ülke genelinde gerçekleştirilen ara seçimler kapsamında Kayseri'de de 5 mahallede sandık kurulacak. Vatandaşlar, mahallelerini yönetecek yeni muhtarları belirlemek için oy kullanacak. Seçimler; Bünyan ilçesi Dervişağa Mahallesi, Yahyalı ilçesi Çubukharmanı ve Kirazlı mahalleleri, Tomarza ilçesi Büyükcanlı Mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebulhayır Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Seçimlerin ardından sandıklardan çıkacak sonuçlarla birlikte söz konusu mahallelerde yeni muhtarlar göreve başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kartal Kavşağı Yapımı Son Sürat Devam Ediyor
Kartal Kavşağı Yapımı Son Sürat Devam Ediyor
Kayseri'de 5 Mahallede Ara Seçim Heyecanı
Kayseri'de 5 Mahallede Ara Seçim Heyecanı
Kayseri'de Cami Tuvaletine Zarar Verildi
Kayseri'de Cami Tuvaletine Zarar Verildi
Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
İncesu Marina 3. Kamp ve Karavan Festivali'ne Hazırlanıyor
İncesu Marina 3. Kamp ve Karavan Festivali'ne Hazırlanıyor
Kayseri Ulaşım'da TROY Ayrıcalığı
Kayseri Ulaşım'da TROY Ayrıcalığı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!