Kayseri'de 5 üniversitede kaç öğrenci eğitim görüyor?

YKS 2025 tercihlerinin bitmesine 2 gün kaldı. Öğrenciler puanlarına uygun üniversite tercihleri için seçim yapmaya devam ediyor. Kayseri’de ise 5 üniversite yer alıyor. Bu üniversiteler; Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Erciyes Üniversitesi, Kayseri'de 1978'de kurulan bir devlet üniversitesidir. URAP Araştırma Laboratuvarı'nın akademik performans sıralamasına göre 2016 yılı itibarıyla Türkiye'de akademik performans açısından 3. sırada yer alır. Erciyes Üniversitesi bir araştırma üniversitesidir.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde Erciyes Üniversitesi'ne bağlı çeşitli eğitim kurulumlarının birleştirilmesi ve yeni eğitim kurumlarının açılmasıyla, kapatılan Melikşah Üniversitesi yerleşkesi üzerine Kayseri'de kurulmuştur.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Abdullah Gül Üniversitesi, 2010 yılında Kayseri'de kurulan devlet üniversitesidir. Üniversite, 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. 13 Temmuz 2011 tarihli 27993 Sayılı Resmi Gazete’de Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfının kurulduğu ilan edildi.

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri’de, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılamasına Dair 23.06.2009 tarih 5913 sayılı Kanunla Kayseri ilinde kurulmuş olan üniversitedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi 01 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde toplam 242 öğrenci ile 70 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca farklı branşlardan 530 asistan uzmanlık eğitimine devam etmektedir