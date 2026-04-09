Kayseri'de 5 yeni KAYBİS istasyonu açıldı

KAYBİS, 2026 sezonuna 5 yeni istasyonla giriş yaptı. Erkilet Bulvarı, Osmangazi Mahallesi, General Emir Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Yakut Mahallesi’nde kurulan yeni istasyonlarla birlikte sistem; toplam 96 istasyon, 1000 bisiklet ve 1972 kilitleme noktasıyla hizmet verir hale geldi.

Sistem, öğrencilere çeşitli avantajlar da sunuyor. Buna göre öğrenciler günde iki kez 30’ar dakika ücretsiz bisiklet kullanabilirken, diğer kullanıcılar ise günde bir kez 15 dakika ücretsiz kullanım hakkından yararlanabiliyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama mağazalarından indirebilecekleri Paybis üzerinden sisteme erişim sağlayabiliyor.