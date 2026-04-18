Kayseri'de 5 yıl hapisle aranan 72 yaşındaki yaşlı adam uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, 1 kilo 495 gram uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tüfek ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.K. (72) yakalandı. Adreste yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kilo 495 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
(RHA)