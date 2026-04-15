Kayseri'de 50'inci Turizm Haftası Etkinlikleri başladı

Kayseri'de 50’inci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve çok sayıda turizm sektörü temsilcisi katıldı.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, “15-22 Nisan tarihleri her yıl Turizm Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl da 50’incisi kutluyoruz. Şehrimiz birçok doğal ve tarihi güzellikleriyle turizm değerlerine sahip. Özellikle son dönemlerde Valimiz Gökmen Çiçek’in Soğanlı’da ve birçok noktada olsun başlatmış olduğu çalışmalar, yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ve yapmış oldukları çalışmalarla beraber bakanlığımız ve sektördeki bütün paydaşlarımızla beraber biliyorsunuz her yıl şehrimizdeki turist sayısında artış oluyor. Hafta kapsamında yine çeşitli programlar planlandı. Bunlar içerisinde şehrimizin turizm değerlerinin anlatılması özellikle üniversitelerimizde buna yönelik paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Okullarımıza gidip, öğrencilerimizle buluşacağız. Bunun dışında çeşitli etkinlerimiz olacak turizm değerlerimizin anlatılmasına yönelik. Dolu dolu bir hafta planladık. Bu programlara tüm hemşerilerimizi davet etmek istiyorum. Erciyes’imiz bu sene çok sayıda misafir ağırladı. Gerçekten tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunun dışında çeşitli turizm noktalarında da benzer şekilde tanınırlık, bilinirlik arttıkça gelen ziyaretçi sayılarında da artış gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Soğanlı olsun, Erdemli Vadisi olsun, Yahyalı, Kapuzbaşı, şehir merkezi, Kültepe, Koramaz Vadisi gibi birçok noktanın ziyaretçi sayısı arttı. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Son dönemde özellikle Örenşehir, Örenyeri oldu biliyorsunuz. Orası yakın zamanda yapılacak çalışmalarla da ziyaretçiye açılacak. Bizim amacımız birçok noktanın tanıtılması, bilinirliliğinin artırılması, o anlamda da çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizlerin aracılığıyla da bir hususu da paylaşmak istiyorum. Eğrihöyük kazısı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı olarak Prof. Dr. Ekin Kozal hocamız tarafından başlatılacak. İnşallah bu yıl yeni bir değerimizin de ortaya çıkarılması için ilk adımlar atılıyor. İlerleyen süreçlerde kazılar ilerledikçe oradaki çalışmalar ortaya çıktıkça şehrimiz tarihi ve kültür anlamında önemli veriler sunacağını düşünüyoruz” dedi.