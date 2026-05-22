  • Kayseri'de 52 Yıl Hapisle Aranan Kadın Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 5 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ç. (49) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
(RHA)

