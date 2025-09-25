Kayseri'de 520 Milyon TL'lik Yeni Hizmet Araçları Tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna eklenen bu yeni araçlar, çeşitli alanlarda hizmet vermek üzere tasarlandı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yatırımla birlikte altyapı projelerinin hızlandırılmasının amaçlandığını belirtti. Yeni araçlar arasında cenaze araçları, itfaiye araçları, hafriyat kamyonları ve diğer hizmet araçları yer alıyor.

Araç Dağılımı

Yeni hizmet araçları, belediyenin farklı daire başkanlıklarına dağıtıldı:

- Çevre Koruma Daire Başkanlığı: 3 cenaze aracı

- Fen İşleri Daire Başkanlığı: 1 yama silindiri, 1 ekskavatör, 1 yükleyici

- İtfaiye Daire Başkanlığı: 2 adet 28 metrelik itfaiye aracı

- Makine İkmal Daire Başkanlığı: 1 sepetli araç

- Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı: 1 forklift, 1 adet 16+1 personel servisi

- Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı: 1 ağır hizmet tipi çim biçme makinesi

- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı: 2 standart çekici

- Erciyes A.Ş.: 1 kar ezme makinesi

- Ulaşım A.Ş.: 10 adet 6x4 hafriyat kamyonu, 10 adet 8x4 hafriyat kamyonu, 1 çift çekici, 1 standart çekici, 1 adet 16+1 personel taşıma aracı

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Törende konuşan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Şehrimizi ayrıştırmadan her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni araçların Kayseri halkına hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Kayseri’deki çağdaş belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, araçların belediyelere büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Diğer protokol üyeleri de yapılan yatırımları destekleyici açıklamalarda bulundu.

Bu yatırımla birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Yeni araçlar, Kayseri halkına sunulan hizmetlerin kalitesini ve etkinliğini yükseltmeyi amaçlıyor.