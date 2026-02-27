Kayseri'de 54 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 54 mahalle yolu daha ulaşıma açıldı. Büyükşehir ekipleri, yolda mahsur kalan araçlara da yardım elini uzatarak araçları yoldan çekti.

432 Kilometrelik 54 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Bu kapsamda Bünyan ilçesinde 4 mahalle yolu, Felahiye’de 9, İncesu’da 1,Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 6, Sarıoğlan’da 6, Sarız’da 20 ve Yahyalı’da 6 olmak üzere toplam 432 kilometrelik 54 mahalle yolu ulaşıma açılırken, daha öncesinde açılan ancak yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği Sarız ilçesindeki 6 mahalle yolunda ise ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Tüm Birimleri ile 24 Saat Sahada

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ulaşımın aksamaması için Büyükşehir’in tüm ekipleri, 24 saat çalışma esasına göre hareket ederek kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açık tutmaya gayret gösterdi.

Bu doğrultuda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen yol açmaya ilişkin kış çalışmalarında, 148 personel ve 85 araç ile kırsal yollarını, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 201 personel ve 71 araç ile kent merkezinde olmak üzere ana arterler, bulvarlar ve caddelerde taşıt yollarını, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı 132 personel de kaldırım ile park bahçelerde yaya yollarını kardan arındırdı.