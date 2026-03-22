Kayseri'de 544 kişilik eleman alımı için toplu iş görüşmesi gerçekleştirilecek
İŞKUR Kayseri 544 kişilik eleman alımı için 26 Mart Perşembe günü toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu.
Kayseri’de 23 firmanın katılımıyla 544 kişilik eleman alımı için toplu iş görüşmesi 26 Mart 2026 Perşembe saat 13:30’da İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mobilyacı, kaynakçı, işçi, pastalcı, yatak imalat işçisi, beden işçisi, kurumsal medya ve fotoğraf uzmanı, sevkiyat görevlisi, elektrik-elektronik teknisyeni, CNC lazerle kesme operatörü, taşlama tezgah işçisi, mobilya döşeme işçisi, kaynakçı, paketleme işçisi, boyahane işçisi, pres makine operatörü, emaye işçisi, iş güvenliği uzmanı, montaj işçisi, güvenlik görevlisi, mekanik bakım onarımcısı, kalite kontrolcü, tesviyeci, depo görevlisi, bulaşıkçı, endüstri mühendisi, e ticaret ve pazarlama elemanı, forklift operatörü, grafik tasarımcı aşçı yardımcısı, engelli personel, terzi gibi birçok kategoride eleman alınacak.