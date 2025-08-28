Kayseri’de 578 bin 353 kişi sinemada film izledi

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2024 yılına ait illere göre sinemalarda gösterileen film ve seyirci sayısına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Kayseri’de faaliyet gösteren 36 sinema salonunda 381 film gösterime girdi. 2024 yılında 183 yerli yapım, 193 yabancı yapım film izleyiciyle buluştu.

578 BİN 353 KİŞİ SİNEMADA FİLM İZLEDİ

Kayseri’deki 36 sinema salonunda toplam 4 bin 672 koltuk yer alırken 2024 yılında toplam 578 bin 353 kişi sinemaya giderek film izledi. 361 bin 601 kişi yerli yapımları tercih ederken 216 bin 752 kişi ise yabancı yapım filmleri tercih etti.